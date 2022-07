In einer Wohnung in Berlin-Friedrichshain ist die Leiche eines 57-jährigen Mannes entdeckt worden, die Mordkommission nahm Ermittlungen auf. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Samstag auf Anfrage der Berliner Zeitung. Der Mann sei gegen 3 Uhr in seiner Wohnung gefunden worden.

Zuvor war ein 37-Jähriger beim Polizeiabschnitt 26 erschienen und zeigte an, dass er vor zwei Wochen einen Mann seiner Wohnung getötet habe. Er wurde festgenommen.

Die fragliche Wohnung befindet sich in einem Mehrfamilienhaus in der Singerstraße nahe dem Strausberger Platz.