Berlin-Lichtenberg: Unfall mit Verletzten nach Partynacht

Ein Autofahrer rauscht am frühen Sonntagmorgen mit seinem Wagen auf der Frankfurter Allee gegen einen Ampelmast. Es soll im Alkohol im Spiel gewesen sein.

Eine Autofahrt auf der Frankfurter Allee in Berlin ist am frühen Sonntagmorgen an einem Ampelmast geendet. Mindestens drei Insassen wurden verletzt. Wie Reporter von vor Ort berichteten, kam der Autofahrer nach links von der Fahrbahn ab, rauschte über den Bordstein und fuhr gegen die Ampel. Nach ersten Erkenntnissen soll wohl Alkohol im Spiel gewesen sein.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein Teil der Ampel abgerissen. Der erheblich beschädigte Wagen kam in der Mitte der Fahrbahn, auf Höhe der Atzpodienstraße, zum Stillstand. Gerade für die Insassen, drei junge Damen auf der Rücksitzbank, endete der Crash offenbar besonders hart. Sie sollen durch den Pkw geschleudert und verletzt worden sein. Alle drei mussten von Rettungssanitäter versorgt und in Krankenhäuser verbracht werden.

Eine erste Kontrolle bei dem Fahrer soll nach ersten Erkenntnissen einen nicht unerheblich hohen Atemalkoholwert ergeben haben. Der Mann wurde zu einer Blutentnahme durch einen Amtsarzt zugeführt. Wie viel er genau getrunken hat, ist aber unklar und wird noch untersucht. Die Frankfurter Allee Ecke Atzpodienstraße, war für die Dauer der Bergungsarbeiten, stadteinwärts vollständig gesperrt.