Ein Streit um eine nicht getragene Maske ist in einem Bus der BVG völlig eskaliert. Das meldet die Polizei Berlin am Freitag. Demnach wurde Einsatzkräfte des Abschnitts 46 am Donnerstag am frühen Abend an die Kreuzung Goerzallee Ecke Wismarer Straße in Steglitz-Zehlendorf alarmiert. Eine Polizeisprecherin: „Dabei schilderten zwei junge Frauen im Alter von 15 und 19 Jahren, dass sie mit dem Bus in Richtung des S-Bahnhofs Lichterfelde Süd unterwegs gewesen seien.“

Ein älterer Herr, später als 74-Jähriger identifiziert habe die Jüngere „in verbal aggressiver Weise auf das Fehlen ihrer Mund-Nase-Bedeckung angesprochen“, so die Sprecherin. Und weiter: „Als sie ihm daraufhin auf Französisch geantwortet hatte, soll er ihr unvermittelt ins Gesicht gespuckt haben. Darüber erzürnt, soll die 19-jährige Begleiterin den Senior angeschrien und dieser sie dann wiederum geohrfeigt haben“.

Zudem soll sich der Mann rassistisch gegenüber den Frauen geäußert haben. Nach Polizeiangaben habe es in der Folge „wechselseitige Handgreiflichkeiten“ zwischen der 19-Jährigen und dem 74-Jährigen gegeben.

Die alarmierte Polizei nahm drei Anzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung sowie Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz auf. Die Ermittlungen dauern an.