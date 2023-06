Massenschlägerei in Berlin: 15 Jugendliche gehen auf zwei Jungs los

In Berlin ist es am Dienstag zu einer Schlägerei gekommen. Zwei 15-Jährige wurden verletzt, als eine bewaffnete Gruppe sie attackierte.

Im Berliner Ortsteil Grünau ist es am Dienstagabend zu einer Massenschlägerei unter Jugendlichen gekommen. Wie die Polizei anhand erster Zeugenaussagen mitteilte, wurden dabei zwei 15-Jährige verletzt.

Die beiden Jungen sollen sich zunächst mit einem ebenfalls 15-Jährigen in einem Park in der Königsseestraße zu einer Streitschlichtung verabredet haben. Der dritte 15-Jährige soll allerdings in Begleitung von 14 weiteren Jugendlichen gekommen sein. Statt den Streit zu schlichten, soll der Junge einem der beiden 15-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen und weiter auf ihn eingeschlagen und -getreten haben, als der Jugendliche bereits am Boden lag.

Auch Mädchen soll geprügelt haben

Ein Mädchen aus der Gruppe soll den Begleiter des Angegriffenen darauf ebenfalls mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Zwei weitere Beteiligte sollen ein Messer und einen Teleskopschlagstock gezeigt, beide Waffen aber letztendlich nicht eingesetzt haben.

Andere Jugendliche beteiligten sich den Angaben nach ebenfalls an den Attacken auf die beiden 15-Jährigen. Außerdem soll die Tat gefilmt worden sein. Als die Tatverdächtigen das Martinshorn der alarmierten Rettungskräfte hörten, ergriffen sie die Flucht. Rettungskräfte versorgten die Verletzten. Einer der beiden kam im Anschluss mit Verletzungen am Oberkörper zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen dauern an.