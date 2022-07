Bei einem Verkehrsunfall am Brandenburger Tor in Berlin-Mitte hat sich ein Radfahrer am Montag schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei nach den bisherigen Ermittlungen mitteilt, soll der 44-Jährige gegen 16.30 Uhr vom Brandenburger Tor und dem Platz des 18. März gekommen sein. Danach soll er, offenbar ohne auf den Querverkehr zu achten, die Ebertstraße überquert haben.

Auf der Ebertstraße wurde er von einer 50 Jahre alten Fahrerin eines Opel Meriva angefahren, die Richtung Straße des 17. Juni unterwegs war. Sie versuchte noch zu bremsen, konnte ihr Fahrzeug aber nicht mehr stoppen.

Berlin-Mitte: Radfahrer erleidet schwere Kopfverletzungen

Der Radfahrer schlug auf der Frontscheibe des Fahrzeugs auf und stürzte dann auf die Fahrbahn. Er wurde nach einer Erstversorgung am Unfallort zur Behandlung seiner schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Die Opel-Fahrerin stand unter dem Eindruck der Geschehnisse, lehnte eine ärztliche Behandlung aber ab. Der Bereich war für die Unfallaufnahme für etwa eine Stunde gesperrt. Die Polizei Berlin hat die noch laufenden Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls übernommen.