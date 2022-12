Polizei Berlin nimmt mehrere Einbrecher fest: Alkohol im Spiel

Beamte der Berliner Polizei konnten in der Nacht zu Samstag mehrere Einbrüche in Spandau und Neukölln verhindern. Ein Tatverdächtiger hatte über zwei Promille.

Die Berliner Polizei hat in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Einbrüche in Neukölln und Spandau vereitelt und Tatverdächtige festgenommen. Einer von ihnen war betrunken. Das teilen die Behörden am Samstag mit.

Der Reihe nach: In Rudow im Berliner Bezirk ertappten Einsatzkräfte zwei Tatverdächtige bei einem versuchten Wohnungseinbruch. Gegen 18 Uhr wurden die Männer durch eine Zeugin dabei beobachtet, wie sie sich auffällig im Bereich der Anwohnergärten im Selgenauer Weg bewegt haben sollen. Einer der beiden Männer habe sich dann an dem Fenster einer Erdgeschosswohnung zu schaffen gemacht, während sein Begleiter Schmiere stand.

Alarmierte Kräfte der Polizei Berlin haben die beiden Tatverdächtigen im Alter von 30 und 37 Jahren noch am Tatort festgenommen und wenig später Hebelspuren an dem Fenster festgestellt. Die beiden Täter kamen in Polizeigewahrsam. Die weiteren Ermittlungen dauern an

Spandau: Betrunkener Mann bricht in Geschäft für Tierzubehör ein

In Spandau hat die Polizei Berlin ebenfalls einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Gegen 22.15 Uhr beobachtete ein Anwohner der Klosterstraße einen Mann, der die Glasschiebetür zu der Filiale eines Geschäfts für Tierzubehör gewaltsam öffnete, und rief die Polizei. Alarmierte Kräfte nahmen wenig später den 36-jährigen Tatverdächtigen nach kurzer Flucht in der Nähe des Ladens fest.

Der einschlägig polizeibekannte Festgenommene hatte Kassenladen, eine Spendenbox und ein Sparschwein aus dem Geschäft bereits zum Abtransport bereitgestellt. Nach einem Atemalkoholtest, bei dem ein Wert von über zwei Promille festgestellt wurde, wurde der Festgenommene der Kriminalpolizei überstellt.

Staaken: Mann versuchte, die Terrassentür aufzuhebeln

Den dritten Einbrecher nahm die Polizei ebenfalls in Spandau fest, dieses Mal im Ortsteil Staaken. Gegen 18.20 Uhr hörte ein 45-jähriger Geräusche vom Nachbargrundstück im Barmbeker Weg, bemerkte einen Mann auf der dortigen Terrasse und alarmierte die Polizei.

Beim Eintreffen der Streife versuchte der Tatverdächtige zu fliehen, wurde nach kurzer Verfolgung von dem Beamten eingeholt und festgenommen. Bei der Durchsuchung des 34-Jährigen fanden die Polizisten einen Schraubendreher, mit den der Festgenommene vermutlich versucht hatte, die Terrassentür gewaltsam zu öffnen. Der Mann ist wegen ähnlicher Delikte bereits polizeibekannt.