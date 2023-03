Berlin: Frau bedroht Kneipen-Mitarbeiterin mit einer Pistole – Festnahme

Die Polizei hat Mittwochabend eine 42-Jährige in Berlin-Oberschöneweide festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, soll sie zuvor die Angestellte einer Kneipe mit einer Pistole bedroht haben.

In einer Kneipe in der Wilhelminenhofstraße alarmierte die 25-jährige Tresenkraft gegen 19.30 Uhr die Polizei. Konkret soll eine Frau die Bar betreten, eine Pistole gezogen, diese durchgeladen und in Richtung der Angestellten gehalten haben. Wenig später sei sie wieder verschwunden.

Die Polizei nahm die Tatverdächtige bereits kurz nach dem Geschehen in der Rathenaustraße fest. Die ihrerseits am Gürtel getragene Schusswaffe wurde beschlagnahmt. Es handelte sich um eine täuschend echt aussehende Pistole aus Kunststoff. Die 42-Jährige kam in einen Polizeigewahrsam, in dem ihr Blut abgenommen und sie erkennungsdienstlich behandelt wurde. Anschließend wurde sie entlassen. Die Hintergründe der Tat sind noch nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern an.