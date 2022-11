Polizei Berlin: Passant von Streifenwagen erfasst und verletzt

Ein Streifenwagen ist mit Martinshorn und Blaulicht zu einem Einsatz unterwegs. In Berlin-Tegel muss der Fahrer einem Lkw ausweichen und erwischt so einen Fußgänger.

In Berlin-Tegel ist am Freitagabend ein Fußgänger bei einem Unfall mit einem Polizeiauto verletzt worden. Laut Polizei soll der Einsatzwagen gegen 19.50 Uhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf dem rechten Fahrstreifen der Berliner Straße in Richtung Karolinenstraße zu einem Einsatz unterwegs gewesen sein.

Der 53-jährige Fahrer eines Lkw, der ebenfalls in der Berliner Straße unterwegs war, bog vom linken Fahrstreifen nach rechts in die Einfahrt eines Supermarktes ab.

Um einen Zusammenstoß mit dem Laster zu verhindern, fuhr der Fahrer des Polizeiwagens nach derzeitigen Erkenntnissen daraufhin nach rechts auf den Gehweg. Dort erfasste er einen 26-jährigen Fußgänger, der Verletzungen am Kopf erlitt. Der Mann musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.