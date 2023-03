SEK-Einsatz in Britz: Mann mit Schusswaffe bedroht und mit Stange geschlagen

Ein 47-Jähriger soll in Britz mit einer Waffe bedroht worden sein. Der Mann habe am Samstagabend ein Hostel an der Bürgerstraße aufgesucht, um dort mit einem 38-Jährigen zu sprechen, der ihm nach Aussagen des Mannes Arbeitslohn schuldet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 38-Jährige soll im Zuge des Gesprächs eine Schusswaffe hervorgeholt, den 47-Jährigen damit bedroht und für die nun entstandenen Unannehmlichkeiten Geld gefordert haben.

Daraufhin sollen weitere Männer gekommen sein, wovon einer den 47-Jährigen mit einer Stange ins Gesicht geschlagen haben soll. Zudem erlitt der 47-Jährige im Zuge der Auseinandersetzung eine Schnittverletzung am Oberkörper. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Ein Verdächtiger ermittelt, mutmaßlicher Mittäter flüchtig

Durch Ermittlungen der Polizei konnte der verdächtige 38-Jährige ausfindig gemacht werden. Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos und einer Einsatzhundertschaft durchsuchten die Wohnung, fanden und beschlagnahmten dort weitere Beweismittel. Die mutmaßlichen Mittäter des 38-Jährigen entkamen unerkannt. Die Polizei ermittelt.