Berlin - Noch bis kommenden Mittwoch gilt in Berlin nachts eine Ausgangssperre. Als die Polizei diese in der Nacht zu Sonntag auf dem Mariannenplatz in Kreuzberg durchsetzen wollte, kam es zu Angriffen gegen die Einsatzkräfte. Ein Reporter sprach von „tumultartigen Szenen“. Es gab nach Angaben von vor Ort mehrere Verletzte und Festnahmen.

Nach ersten Informationen hätten sich viele Menschen auf dem Mariannenplatz aufgehalten. Sie seien auch mit Beginn der Ausgangssperre um 22 Uhr geblieben. Als die Einsatzkräfte die Menschen vertreiben wollten, wurde ihnen von mehreren Menschen erklärt, sie seien zum Joggen draußen und das sei erlaubt.

Junge Frau mit blutender Nase erhebt Vorwürfe gegen die Polizei

Morris Pudwell Behelmte Einsatzkräfte der Polizei Berlin stehen zwei jungen Menschen gegenüber.

Gegen 23 Uhr eskalierte die Lage dann. Die Polizisten wurden plötzlich mit Steinen und Flaschen beworfen worden sein. Am Oranienplatz wurden wenig später mehrere Menschen festgenommen. Einsatzhundertschaften patrouillierten zudem in voller Schutzmontur mit aufgesetzten Helmen in den umliegenden Straßen.

Rund um den Mariannenplatz gab es nach ersten Information immer wieder Festnahmen und Festsetzungen durch die Polizei Berlin. Dabei wurden mindestens zwei Menschen verletzt. Zudem kam es offenbar zu mehreren versuchten Gefangenenbefreiungen. Eine junge Frau mit blutiger Nase beschuldigte gegenüber Journalisten die Polizei, für ihre Verletzung verantwortlich zu sein.

Ob auch Einsatzkräfte bei den Stein- und Flaschenattacken verletzt wurden war zunächst unklar. Es wurden mehrere Anzeigen wegen Verstößen gegen die Infektionsschutzverordnung geschrieben. Die polizeilichen Maßnahmen dauerten mehrere Stunden.