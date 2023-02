Polizei Berlin sucht nach vermisster Zwölfjähriger Die Berliner Polizei sucht nach einem zwölf Jahre alten Mädchen, das seit Freitag vermisst wird. Das Kind soll am Freitagnachmittag nicht von der Schule nach... dpa

ARCHIV - Ein Schild mit der Aufschrift «Polizei» hängt an einem Polizeipräsidium. Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Berlin -Die Berliner Polizei sucht nach einem zwölf Jahre alten Mädchen, das seit Freitag vermisst wird. Das Kind soll am Freitagnachmittag nicht von der Schule nach Hause gekommen sein, wie die Polizei am Samstag mitteilte. „Bislang haben wir keine Hinweise auf eine Straftat“, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.