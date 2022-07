Die Berliner Polizei sucht drei Männer, die am Neujahrsmorgen einen damals 16-Jährigen angegriffen haben sollen.

Die Tat ging nach Polizeiangaben so vor sich: Am Morgen des Neujahrstages 2022 bemerkte ein Jugendlicher in der Landsberger Allee in Friedrichshain drei Männer, die ihm folgten, noch als er ein Stück des Weges mit der Straßenbahn der Linie M10 zurücklegte.

Zwei gesuchte Tatverdächtige

Gegen 6 Uhr habe das Trio den damals 16-Jährigen auf dem Gehweg von hinten attackiert, schlug ihn und trat auf ihn ein. Anschließend habe die Gruppe unter anderem das Handy, Geld, Personalpapiere und die Armbanduhr entwendet und sei in unbekannte Richtung geflohen. Der angegriffene Jugendliche erlitt Kopf- und Kieferverletzungen. Einer der Tatverdächtigen konnte zwischenzeitlich namhaft gemacht werden. Seine mutmaßlichen Komplizen sind nicht bekannt und auf den Fotos abgebildet.

Die Ermittlerinnen und Ermittler lassen fragen: Wer kennt die abgebildeten Männer und kann Angaben zu ihrer Identität machen?

Wer kann Hinweise zu ihren Aufenthaltsorten geben?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt das Fachkommissariat in der Direktion 5 (City) in 10965 Berlin-Kreuzberg, Friesenstraße 16, unter der Rufnummer (030) 4664-573300 innerhalb der Bürodienstzeiten und unter (030) 4664-571100 außerhalb dieser, per E-Mail an dir5k33@polizei.berlin.de, sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Hinweise nimmt das Fachkommissariat in der Direktion 5, Friesenstraße 16, oder unter der Rufnummer (030)-4664-573300 oder per E-Mail an dir5k33@polizei.berlin.de entgegen.