Berlin: Duo soll Taxifahrer mit Trick bestohlen haben

Ein Taxifahrer ist in der Nacht zum Montag in Berlin-Tiergarten bestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, soll gegen 23.30 Uhr ein junger Mann am Taxistand im Bereich Pohlstraße Ecke Potsdamer Straße an seinem Wagen geklopft und auch gestikuliert haben.

Daraufhin soll er den 51-Jährigen Fahrer aufgefordert haben, aus dem Taxi auszusteigen. Als der Taxifahrer dies tat, bemerkte er, wie eine weitere Person sich in die Fahrerkabine gelehnt und sein Portemonnaie ergriffen haben soll. Kurz darauf sollen die Tatverdächtigen geflüchtet sein.

Tatverdächtiger macht widersprüchliche Angaben

Polizisten konnten anschließend in unmittelbarer Nähe zum Tatort einen 20-Jährigen festnehmen, der den Taxifahrer zum Verlassen des Wagen aufgefordert hat. Bei der Befragung machte der Mann widersprüchliche Angaben und wurde zu einer Polizeistation gebracht. Wo sich die zweite Person befindet, ist bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an.