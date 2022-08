In Berlin ist es auf der Frankfurter Allee zwischen Friedrichshain und Lichtenberg zu einem schweren Auffahrunfall mit mehreren Verletzten gekommen.

Wie Zeugen von vor Ort berichteten, krachte am Sonntagabend, gegen 21.45 Uhr ein roter VW Golf GTI auf ein an der roten Linksabbiegerampel wartendes Fahrzeug. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass der getroffene Wagen auf ein weiteres Fahrzeug geschoben wurde.

Polizei Berlin: Frankfurter Allee war für Stunde lang gesperrt

Mindestens drei Personen klagten über Schmerzen und wurden von alarmierten Rettungssanitätern gesichtet. Ob Personen in ein Krankenhaus transportiert wurden, ist bisher noch unbekannt. Die Frankfurter Allee war laut Aussage der Einsatzkräfte Richtung Gürtelstraße für knapp 60 Minuten gesperrt. Die Polizei Berlin ermittelt die Unfallursache.