Berlin: WG Streit eskaliert – Mann sticht Mitbewohner Messer in die Brust

Zwei Männer sind in der gemeinsamen Wohnung in Streit geraten. Dann sticht einer mit einem Messer zu. Daraufhin muss der Mitbewohner reanimiert werden.

Ein 45-Jähriger hat Mittwochmorgen seinen Mitbewohner in Berlin-Westend lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, soll er in der gemeinsamen Wohnung mit dem 50-jährigen Opfer in Streit geraten sein. Plötzlich soll er ihn mit einem Messer in die Brust gestochen haben.

Als die Polizisten in dem Mehrfamilienhaus in der Heerstraße eintrafen, kam ihnen aus der Wohnungstür der Tatverdächtige entgegen. Die Beamten nahmen ihn anschließend fest.

Rettungskräfte fanden den Verletzten in einem Raum der Wohnung vor. Der 50-Jährige musste reanimiert werden. Er wurde mit einer lebensbedrohlichen Stichverletzung in ein Krankenhaus gebracht. Der Festgenommene wurde der Kriminalpolizei übergeben. Die Ermittlungen dauern an.