Polizei bestätigt: Berlin bereitet sich auf Besuch Wolodymyr Selenskyjs vor

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird möglicherweise Mitte Mai – zum ersten Mal seit dem russischen Überfall auf die Ukraine – nach Berlin kommen. Die Berliner Polizei gab am Mittwoch überraschend bekannt, dass sie alle Sicherheitsvorkehrungen für einen solchen Besuch am 13. und 14. Mai treffe.

Für den 14. Mai ist die Verleihung des Karlspreises an Selenskyj in Aachen geplant, zu der auch Bundeskanzler Olaf Scholz, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki erwartet werden. Dass Selenskyj persönlich erscheinen könnte, war bisher unklar.

Verdacht auf Geheimnisverrat: Berliner Polizei ermittelt zu Selenskyj-Besuch

Die Berliner Polizei bestätigte die Reisepläne Selenskyjs auf Nachfrage, reagierte damit jedoch vor allem auf einen bereits zuvor veröffentlichten Zeitungsbericht. Die Auslandsreisen Selenskyjs werden in der Regel aus Sicherheitsgründen bis zur letzten Minute geheim gehalten. Eine Bekanntgabe war auch in diesem Fall eigentlich nicht geplant. Am Donnerstag teilte die Berliner Polizei mit, dass nun wegen Verdachts des Geheimnisverrats intern ermittelt werde.

Weder vom Kanzleramt noch von der ukrainischen Botschaft gab es am Mittwoch eine Bestätigung der Berichte. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte lediglich, dass die Termine des Bundeskanzlers am Freitag der Vorwoche bekanntgegeben würden. Nach einem Bericht von t-online gibt es in Kiew allerdings Unmut über die womöglich geleakten Informationen. Dieser Vorgang sei „unverantwortlich“ und könne „einen möglichen Besuch des ukrainischen Präsidenten in Frage stellen“, hieß es demnach aus regierungsnahen Kreisen.

Selenskyj überraschend zu Besuch in Finnland

Selenskyj war in den ersten zehn Monaten nach der russischen Invasion gar nicht ins Ausland gereist. Erst kurz vor Weihnachten flog er dann nach Washington, um dort US-Präsident Joe Biden zu treffen. Auf dem Rückweg machte er in Polen Halt und traf dort Staatschef Andrzej Duda. Es folgten Besuche in London, Paris, Brüssel und Warschau. Am Mittwoch besuchte Selenskyj überraschend die finnische Hauptstadt Helsinki. Finnland grenzt wie die Ukraine an Russland und ist kürzlich der Nato beigetreten.

Bundeskanzler Scholz ist Selenskyj seit Kriegsbeginn insgesamt zwei Mal persönlich begegnet. Im Juni hatte er ihn zusammen mit Macron, dem damaligen italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi und dem rumänischen Präsidenten Klaus Iohannis in Kiew besucht. Im Februar trafen Macron und Scholz dann den ukrainischen Präsidenten gemeinsam in Paris.