Britische Mutter über toten Jungen aus der Donau: „Sieht aus wie Ben“

Im Fall des toten Jungen, der vor über einem Jahr in der Donau gefunden wurde, haben Ermittler jetzt womöglich eine neue Spur gefunden. Laut einer britischen Frau könnte es sich um ihren vermissten Sohn handeln.

Die internationale Polizeibehörde Interpol hat kurz nach ihrem Aufruf etliche Hinweise zu einem in Bayern in der Donau entdeckten toten Jungen erhalten. Ein Hinweis soll dabei von einer britischen Frau kommen. Sie vermutet, dass es sich bei der Leiche um ihren seit 32 Jahren verschwunden Sohn handeln könnte. Wie verschiedene britische Medien berichten, nahm die 51-Jährige Kontakt zu den Beamten in South Yorkshire auf, nachdem Interpol zur Identifizierung des toten Jungen aus der Donau eine Fahndung startete. Die Mutter äußerte gegenüber ausländischen Medien: „Die Rekonstruktion sieht aus wie Ben“.

Kinderleiche in der Donau: Interpol-Fahnder erhalten zahlreiche Hinweise

Ob es sich tatsächlich um den seit 1991 verschwundenen Jungen handelt, müssen die Ermittler jetzt klären. „Wir haben 33 Hinweise aus der Öffentlichkeit bekommen“, sagte der Manager der DNA-Datenbanken von Interpol, François-Xavier Laurent, am Dienstag in Lyon. Diese Hinweise seien direkt über die Interpol-Webseite an Interpol und die deutsche Polizei geschickt worden. Nun beginne die Auswertung, um daraus vielversprechende Hinweise auszuwählen.

Wie der Interpol-Fahnder am Dienstag sagte, wird bei Hinweisen auf namentlich konkrete Kinder nun überprüft, ob diese noch leben oder ob diese dem Toten ähneln. Diese Arbeit werde Wochen wenn nicht Monate dauern. „Die Sicherheit, die wir jetzt haben, ist, dass dieser Junge wahrscheinlich nicht deutsch ist.“ Entweder stamme er aus einem angrenzenden oder einem weiter entfernten Land, sagte Laurent.

Interpol: Junge war zum Zeitpunkt seines Todes etwa fünf oder sechs Jahre alt

Nach Angaben von Interpol gehen die Ermittler davon aus, dass der Junge zum Zeitpunkt seines Todes zwischen fünf und sechs Jahre alt, etwa 1,10 Meter groß und rund 15 Kilogramm schwer war. Er hatte demnach braune Haare und die Blutgruppe 0. Interpol hatte zusammen mit dem internationalen Aufruf Ende August auch eine Rekonstruktion des Gesichts des Jungen versendet, die im Herbst 2022 erstellt worden war. Wie der Leiter des Bereichs operationelle Unterstützung und Analyse bei Interpol, Cyril Gout, sagte, handelt es sich um sehr viele Hinweise binnen weniger Tage.