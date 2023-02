Polizei: Demos gegen Ukraine-Krieg ohne Zwischenfälle Die Demonstrationen zum Jahrestag des Beginns des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine am Freitag sind nach Polizeiangaben in Brandenburg weitestgehend... dpa

Potsdam -Die Demonstrationen zum Jahrestag des Beginns des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine am Freitag sind nach Polizeiangaben in Brandenburg weitestgehend ruhig verlaufen. Es habe keine besonderen Vorkommnisse gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagabend. Neben einer Gedenkveranstaltung im Landtag waren Konzerte, Kunstaktionen und Demonstrationen in zahlreichen Städten geplant. Zu den Teilnehmerzahlen auf den Veranstaltungen äußerte sich die Polizei nicht.