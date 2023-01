Mehrere Passanten haben einen Wolf in Berlin-Spandau gesichtet und die Polizei verständigt. Experten bestätigten Echtheit des Tieres.

Polizei: Echter Wolf in Berlin-Spandau gesichtet

www.imago-images.de

Mehrere Passanten haben einen Wolf in Berlin-Spandau gesichtet und die Polizei verständigt. Wie das Lagezentrum der Polizei der Berliner Zeitung am Morgen mitteilt, ging der Notruf am Samstagabend und Sonntagmorgen ein.

Einsatzkräfte entdeckten das Tier in der Kolonie Hasenheide im Ortsteil Wilhelmstadt und filmten es. Experten des Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz bestätigten, dass es sich um einen Wolf handelt. Er kommt wahrscheinlich aus der Döberitzer Heide.