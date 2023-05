Lichtenberg: Frau aus Wohnung mit Luftgewehr beschossen

Eine 20-Jährige ist Montagnachmittag in Berlin-Lichtenberg mit einem Luftdruckgewehr angeschossen worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat gegen 14.30 Uhr in einer Grünanlage in der Rhinstraße. Die Frau hielt sich unweit von einem Häuserblock auf, als sie unvermittelt einen starken Schmerz an der Hüfte spürte. Schließlich konnte sie die Wohnung ausfindig machen, aus der sie vermutlich angeschossen wurde.

Hinzugerufene Polizisten durchsuchten daraufhin die Bleibe eines 44-jährigen Mannes. Die mutmaßliche Tatwaffe stellten sie dort mit Munition sicher. Ebenfalls wurde ein gestohlenes Fahrrad beschlagnahmt. Die 20-Jährige lehnte eine medizinische Behandlung ab. Der Tatverdächtige wurde für erkennungsdienstliche Maßnahmen zur Dienststelle mitgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.