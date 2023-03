Polizei entdeckt vor neun Jahren gestohlenes Auto Die Bundespolizei hat auf der A15 bei Forst (Landkreis Spree-Neiße) ein vor neun Jahren gestohlenes Auto sichergestellt. Die Polizisten kontrollierten den Wa... dpa

Forst -Die Bundespolizei hat auf der A15 bei Forst (Landkreis Spree-Neiße) ein vor neun Jahren gestohlenes Auto sichergestellt. Die Polizisten kontrollierten den Wagen am Mittwochnachmittag, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach stellte sich beim Abgleich der Daten heraus, dass der Van bereits vor neun Jahren in Berlin gestohlen worden war. Seitdem wurde nach dem Wagen gefahndet. Das Auto wurde zur Eigentumssicherung abgeschleppt. Gegen den 51 Jahre alten Fahrer wird ermittelt.