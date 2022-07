„Free all nipples“, „All boobs are beautiful“ oder „Glotz nicht“: Dutzende Frauen haben am Wochenende mit Schildern und blanker Brust für ihr Recht demonstriert, mit freiem Oberkörper schwimmen zu dürfen. Die Aktion für mehr Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen fand in einem Freibad in Bremen statt. Weil die Teilnehmenden das Schwimmbad trotz mehrfacher Aufforderung durch das Personal nicht verlassen wollten, kam schließlich die Polizei.

Nach Angaben der Einsatzkräfte hätten sich 28 Demonstrantinnen im Bad befunden, die Gruppe „Feministischer Streik Bremen“ sprach von 40 Teilnehmenden. „Nach einem Gespräch mit den Einsatzkräften packten die Frauen ihre Sachen zusammen und verließen das Gelände“, so die Polizei in einer Mitteilung. Sie leitete nach eigenen Angaben Ermittlungen wegen „des Durchführens einer nicht angemeldeten Versammlung“ ein.

@F_StreikBremen hat gerade im Horner Bad #Bremen protestiert. "Wir fordern: Free the Nipple! Alle Körper sollen gleichberechtigt sein! Auch alle Brüste und Nippel. Da müssen die Bremer Bäder mehr liefern!", so Anna Kraus, Sprecherin des Feministischen Streik Bremen.

Die feministische Gruppierung berichtete auch auf Twitter von ihrem Protest. Hier heißt es: „Bei unserer Aktion ‚Free the nippel – gleichberechtigt Oberkörperfrei im Schwimmbad‘ heute im Horner Bad wollten wir normalisieren, dass Menschen aller Geschlechter entspannt ins Schwimmbad gehen können, auch oberkörperfrei.“ Man habe die Sonne genossen und sei auf der Wasserrutsche im Horner Freibad gerutscht.

„Alle die wollen, sollten ihre Nippel zeigen dürfen“

Von anderen Besuchern habe es Kommentare wie „Immerhin eine schöne Aussicht“ oder „Zieht euch was an, die Kollegen kriegen schon Stiehlaugen“ gegeben. Bereits vergangene Woche hatten die Feminstinnen zu der Protestaktion aufgerufen. Hintergrund ist eine neue Regelung im niedersächsischen Göttingen, hier ist an Wochenende das Baden ohne Oberkörperbekleidung seit Ende April für alle erlaubt - testweise.

Wir sind empört!

Wir sind empört!

Bei unserer Aktion "Free the nippel - gleichberechtigt Oberkörperfrei im Schwimmbad" heute im Horner Bad wollten wir normalisieren, dass Menschen aller Geschlechter entspannt ins Schwimmbad gehen können - auch Oberkörperfrei.

Beim ersten Oben-ohne-Schwimmen in Göttingen gab es laut Medienberichten „ungewöhnlich viele Badegäste“. Auch in Nordrhein-Westfalen erlaubte ein Freibad das Schwimmen ohne Bikini. Und an einer Kinderplansche im Berliner Bezirk Treptow ist es seit Freitag, den 29. Juni, allen Menschen erlaubt, sich dort oben ohne aufzuhalten.

In Bremen hatte sich die Politik jedoch gegen das oberkörperfreie Baden für Frauen ausgesprochen. Dazu teilten die Demonstrantinnen mit: „Verbote oberkörperfrei zu sein unterstützen all diese diskrimierenden Denkweisen und verhindern eine Entwicklung hin zu einer Gesellschaft, in der wir alle gleichberechtigt sind. Alle die wollen, sollten ihre Nippel zeigen dürfen!“