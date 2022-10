Polizei ermittelt nach Brandserie in Woltersdorf Seit Juli gab es in Woltersdorf eine Reihe von Bränden. Die Polizei prüft, ob diese zusammen hängen. In der Nacht zum Donnerstag brannte es erneut: Sieben Au... dpa

PRODUKTION - Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug «Feuerwehr» zu lesen. David Inderlied/dpa/Symbolbild

Woltersdorf -Nach einer Serie von Bränden in Woltersdorf im Landkreis Oder-Spree ermittelt die Polizei wegen möglicher Brandstiftungen. Zur Frage, ob ein Serienbrandstifter aktiv sein könnte, wollte sich die Polizei am Donnerstag aber nicht äußern. Der jüngste Fall war ein Autobrand auf einem Werkstattgelände in der Nacht zu Donnerstag, bei dem sieben Autos gebrannt hatten. Bei dem Feuer soll zunächst ein Wohnmobil in Brand geraten sein, danach seien die Flammen auf die umliegenden Autos übergegangen. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von 180.000 Euro.