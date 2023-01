Polizei erwischt viele Raser bei Kontrollen Bei einer Kontrolle hat die Polizei einen Autofahrer in Luckenwalde (Teltow-Fläming) mit 109 Kilometern pro Stunde aus dem Verkehr gezogen - erlaubt waren ma... dpa

Potsdam -Bei einer Kontrolle hat die Polizei einen Autofahrer in Luckenwalde (Teltow-Fläming) mit 109 Kilometern pro Stunde aus dem Verkehr gezogen - erlaubt waren maximal 50 km/h. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Bei dem großangelegten mehrstündigen Einsatz wurden am Freitag insgesamt 227 Fahrzeuge kontrolliert und 73 Ordnungswidrigkeiten festgestellt.