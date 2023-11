Mit der Veröffentlichung von Bildern bittet die Berliner Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifizierung von zwei mutmaßlichen Einbrechern. Die Männer sollen am Mittwoch, dem 14. Dezember 2022, zwischen 16.40 Uhr und 17.05 Uhr in eine Souterrainwohnung in Westend im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf eingebrochen sein. Dabei sollen sie Schmuck sowie Bargeld entwendet haben. Anschließend konnten die Tatverdächtigen unerkannt vom Tatort fliehen.

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Polizei Berlin

Die Kriminalpolizei fragt: Wer kann Hinweise zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der gesuchten Männer geben?

Wer hat die gesuchten Männer vor, während oder nach der Tat gesehen und kann Angaben zur Tat und zum Fluchtweg machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2, Charlottenburger Chaussee 75 in 13597 Berlin-Gesundbrunnen unter der Telefonnummer (030) 4664–272126, per E-Mail, über die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle entgegen.