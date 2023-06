Charlottenburg: Supermarkt-Diebe reißen bei Flucht Ladendetektiv mit

Auf ihrer Flucht haben zwei mutmaßliche Ladendiebe in Berlin-Charlottenburg einen Ladendetektiv mit ihrem Auto mitgerissen. Wie die Polizei mitteilte, soll das Duo am Montag gegen 12 Uhr im Supermarkt in der Dovestraße Lebensmittel in eine Papiertüte und unter die Kleidung gesteckt haben. Anschließend verließen die Tatverdächtigen das Geschäft, ohne zu bezahlen und setzten sich in ein Wagen. Ein Ladendetektiv rannte den Männern im Alter von 27 und 28 Jahren hinterher, um sie festzuhalten. Dann beugte er sich durch das offene Beifahrerfenster in das Auto, als der Motor bereits lief.

Der Fahrer des Wagens fuhr los, sodass der Detektiv ein Stück mitgerissen wurde. Erst eine Polizeistreife konnte die beiden Männer mit ihrem Fluchtfahrzeug wenig später stellen. Die Tatverdächtigen wurden festgenommen auf ein Polizeirevier gebracht. Der Detektiv wurde an den Knien und den Handgelenken verletzt, lehnte jedoch trotz Schmerzen eine Behandlung durch Rettungskräfte ab.