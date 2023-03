Berlin: Zweijähriges Kind wird von Lieferwagen angefahren und schwer verletzt

Am Donnerstagmittag kam es in Altglienicke zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 64-jährigen Transporter-Fahrer und einem 2-jährigen Kind.

Am Donnerstagmittag ist es in Altglienicke im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein zweijähriges Kind schwer verletzt wurde.

Gegen 12.20 Uhr befuhr ein 64-jähriger Mann mit seinem Lieferwagen die Ortolfstraße in Richtung Bohnsdorfer Weg, als das Kleinkind von einem Grundstück auf die Fahrbahn lief. Der Transporter-Fahrer leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß mit dem Kind jedoch nicht mehr verhindern.

Nach Zusammenprall: Kind am Kopf und Fuß verletzt

Durch alarmierte Rettungskräfte wurde das Kind mit Verletzungen am Kopf und am Fuß zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer erlitt einen Schock und verblieb am Unfallort.