Abifeier endet in Neukölln tödlich: 17-Jährige stürzt durch Glaskuppel

In Neukölln ist eine Jugendliche gestorben. Auf einer Abiturfeier kletterte sie auf ein Dach und stürzte gemeinsam mit einem weiteren Mädchen in die Tiefe.

Einsatzkräfte sichern den Tatort in Neukölln.

Einsatzkräfte sichern den Tatort in Neukölln. Morris Pudwell

Am Sonntagabend hat sich auf einer Abiturfeier in einem Neuköllner Festsaal ein Unglück ereignet. Eine 17-Jährige ist nach Angaben eines Polizeisprechers durch eine Plexiglaskuppel gestürzt und tödlich verletzt worden. Eine 16-Jährige, die mit ihr auf die Glaskuppel geklettert war, wurde ebenso verletzt. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Sturz der 16-Jährigen gebremst.

Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, waren die beiden Personen bei der Abifeier auf ein Dachfenster eines Hotels in der Sonnenallee geklettert. Dann brachen die Mädchen durch die Glaskuppel. Nach einem Bericht von vor Ort wurde die 17-Jährige zwischenzeitlich noch auf der Feier von weiteren Gästen wiederbelebt. Rettungskräfte brachten die Jugendliche in ein Krankenhaus. Dort erlag sie den Angaben zufolge ihren Verletzungen.

Angehörige und Zeugen: Feuerwehr betreut mehrere Personen

Nach den Angaben des Berichts wurde die Feier von insgesamt etwa 500 Personen besucht. Die Feuerwehr betreute vor Ort mehrere Personen – darunter offenbar auch Angehörige der Verunglückten. Mehrere Seelsorger kümmerten sich in der Nacht außerdem zahlreiche Anwesende, die Zeuge des Unfalls geworden sind. Wie es genau zu dem Sturz kam, ist bislang noch unklar. Weitere Informationen waren am frühen Montagmorgen nicht bekannt.