Löschen aus der Luft als Erfolg? Waldbrand bei Jüterbog dehnt sich nicht aus

Der seit Tagen lodernde Waldbrand bei Jüterbog könnte an Intensität verloren haben. Laut dem örtlichen Ordnungsamt entspannt sich die Lage sogar.

Einsatzkräfte bekämpfen nahe Jüterbog das Feuer in einem Waldstück.

Der Waldbrand bei Jüterbog lodert auch am Freitag weiter. Allerdings gibt es auch einen Hoffnungsschimmer. Das Feuer breitete sich zuletzt nicht mehr aus. Die Größe der betroffenen Waldfläche habe sich seit Donnerstag nicht geändert, sagte die Leiterin des Ordnungsamtes, Christiane Lindner-Klopsch, am Freitagmorgen. Die Lage habe sich daher weiter beruhigt.

Es sei weniger Rauch festzustellen, hieß es. Am Freitag sollen die Flammen nach Angaben von Lindner-Klopsch erneut aus der Luft gelöscht werden. Zuletzt waren ein Hubschrauber der Polizei und ein Löschflugzeug im Einsatz. Dazu postete der Account Bundespolizei Spezialkräfte auch ein Video auf Twitter. „Mit jeder Runde werfen wir hiermit ca. 1800 Liter Wasser ins #Feuer ab.“, heißt es.

Bambi-Bucket für Bambi-Bucket kämpfen wir mit der #Feuerwehr gegen die Flammen im #Wald. Mit jeder Runde werfen wir hiermit ca. 1.800 Liter Wasser ins #Feuer ab.#Jüterbog #Brandenburg pic.twitter.com/1XHkNY21Ik — Bundespolizei Spezialkräfte (@bpol_11) June 8, 2023

Brände lodern seit etwa zehn Tagen

Auf dem munitionsbelasteten Gebiet brennt es seit dem 31. Mai. Die Feuerwehr kommt wegen der Explosionsgefahr auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz nicht direkt an die Brandherde heran. Dörfer sind nicht in Gefahr. Am Mittwoch hatte starker Wind den Waldbrand wieder angefacht. Die betroffene Fläche verdoppelte sich auf mehr als 600 Hektar.