In Berlin-Friedrichshain hat sich am Freitagabend in der Modersohnstraße ein schwerer Rohrbruch ereignet. Eine Baugrube wurde so zu einem großen Auffangbecken für Abwasser und Fäkalien. Wie Einsatzkräfte und Zeugen von vor Ort berichten, stank es gewaltig.

Techniker der Berliner Wasserbetriebe und der Berliner Feuerwehr begutachteten den Schaden und sicherten ein weiteres Nachlaufen des Abwassers.

Rohrbruch in Berlin-Friedrichshain: Auch das THW war im Einsatz

Ein Fachberater des Technischen Hilfswerks (THW) wurde angefordert, um die Sicherheit des Bodens ringsherum der Grube zu prüfen, da sich direkt an der Baustelle ein 30 Meter hoher Baukran und mehrere Mehrfamilienhäuser befinden. In der Nacht zu Samstag wurde angefangen, die Baugrube abzupumpen. Das Abwasser wurde in die Kanalisation geleitet.