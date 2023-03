Bericht: Offenbar erneut Tötungsdelikt in Bramsche

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. In Bramsche kam es offenbar erneut zu einem schweren Verbrechen.

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. In Bramsche kam es offenbar erneut zu einem schweren Verbrechen. Christophe Gateau/dpa

Im niedersächsischen Bramsche bei Osnabrück ist es offenbar erneut zu einem Gewaltakt gekommen. Demnach soll eine Frau am Wochenende vergewaltigt und getötet worden sein. In der vergangenen Woche wurde bereits ein 16-Jähriger in der Ortschaft erschossen.

Laut einem Bericht der Bild war die Polizei und das Technische Hilfswerk in Bramsche-Pente am mutmaßlichen Tatort in der Nacht im Großeinsatz. In einer örtlichen Festhalle soll laut den Angaben eine junge Frau nach einer Feier getötet worden sein. Die Zeitung schreibt, dass es sich um eine 19-Jährige handeln soll. Das Verbrechen soll sich in der Nacht zu Sonntag kurz vor 3 Uhr ereignet haben.