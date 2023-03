Verkehrsunfälle in Berlin: Raser verliert Kontrolle, Kind schwer verletzt

In Berlin-Mitte verlor ein mutmaßlicher Raser in einer Tempo-30-Zone die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Bei Verkehrsunfällen in der Hauptstadt sind in der Nacht zum Samstag mehrere Personen verletzt worden, darunter auch ein Kind. Teilweise waren Autofahrer offenbar betrunken unterwegs. An den Unfallorten kam es aufgrund der Ermittlungen auch zu Verkehrseinschränkungen.

An der Gallwitzallee in Berlin-Lankwitz kam es aus noch ungeklärten Gründen zum Zusammenstoß eines Kleinwagens mit einem Kind. Das Unfallopfer soll dabei nach Informationen der Berliner Zeitung schwer verletzt worden sein. Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr brachten das Kind zur Behandlung in ein Krankenhaus. Ein weiterer Unfall ereignete sich auf dem Britzer Damm in Berlin-Neukölln. Zwei Menschen wurden dabei verletzt, die Straße war zeitweise gesperrt.

In Berlin-Mitte verlor ein mutmaßlicher Raser offenbar ohne Fremdbeteiligung die Kontrolle über sein Fahrzeug. In einer Tempo-30-Zone in der Boyenstraße kam der Mann mit seinem Renault von der Fahrbahn ab und krachte in mehrere geparkte Autos. Anschließend blieb der Wagen auf der Seite liegen. Ob bei dem Unfall Personen zu Schaden gekommen sind, war am Samstagmorgen noch nicht bekannt.