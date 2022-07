Am Donnerstagmorgen stürzte ein Motorradfahrer nach einem Ausweichmanöver in der Straße Auf’m Hennekamp in Düsseldorf und schleuderte gegen einen Baumschutzbügel. Der 60-jährige Biker musste vorher einer Autofahrerin ausweichen, die offenkundig verbotswidrig wendete.

Die Fahrerin selbst flüchtete vom Unfallort. Unfallzeugen schilderten, dass die tatverdächtige Frau noch anhielt, zu dem Verletzten ging und mit Verweis auf ihre Arbeit von der Unfallstelle flüchtete. Der Motorradfahrer starb wenig später in einem Krankenhaus. Die 40-jährige Düsseldorferin konnte mithilfe von Zeugenaussagen an ihrer Arbeitsstelle ermittelt werden. Der Führerschein und ihr Fahrzeug wurden sichergestellt, wie es in einer Pressemitteilung der Polizei Düsseldorf heißt. Die Ermittlungen dauern an.

In einem Artikel der Rheinischen Post wird unter Berufung auf Zeugen und die Polizei erwähnt, dass die tatverdächtige Frau ein Foto von der Situation gemacht habe. Daraufhin habe sie gesagt, sie müsse weiter zur Arbeit. Außerdem soll sie auch keine Notrufnummer gewählt oder Hilfe geholt haben. Die Zeugen sowie die mutmaßliche Unfallverursacherin werden nun von der Polizei vernommen.