Polizei: Frau wollte Mitbewohnerin im Pflegeheim töten In einem Spandauer Pflegeheim soll eine 41-jährige Bewohnerin versucht haben, eine 70-jährige Mitbewohnerin umzubringen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte... dpa

Berlin -In einem Spandauer Pflegeheim soll eine 41-jährige Bewohnerin versucht haben, eine 70-jährige Mitbewohnerin umzubringen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam es in der Einrichtung an der Radelandstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Frauen. Die jüngere Frau habe versucht, die ältere zu töten. Das Pflegepersonal habe die beiden trennen können. Die Tatverdächtige wurde den Angaben zufolge von Polizisten festgenommen. Die 70-Jährige wurde ambulant in einer Klinik versorgt. Eine Mordkommission ermittelt.