Freiburg: Mann sticht auf Straße zwei Frauen nieder – ein Opfer stirbt

In Freiburg wurde eine Frau bei einem Messerangriff getötet. Das zweite Opfer wurde schwer verletzt. Die Polizei nahm einen Deutschen fest.

In Freiburg ereignete sich eine Gewalttat.

Im Freiburger Westen hat ein Mann auf offener Straße zwei Frauen niedergestochen. Nach der Attacke durch den 63-Jährigen am Mittwochvormittag sei eine der beiden Frauen im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei mit. Das zweite Opfer, eine 30 Jahre alte Frau, kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Angreifer konnte festgenommen werden.

Ein Polizeisprecher sagte, in dem Fall gebe es viele offene Fragen. Bekannt sei, dass der 63-jährige Deutsche die 30-jährige Frau kenne. In welcher Beziehung die beiden zueinander standen, sei aber noch Teil der Ermittlungen. Zur Identität der gestorbenen Frau machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Die Hintergründe der Tat werden noch durch die Polizei ermittelt. Erst am Dienstagnachmittag hatte ein 17-jähriger Schüler in Ibbenbüren (NRW) an einem Berufskolleg eine Lehrerin getötet. Er soll zuvor einen Schulverweis erhalten haben.