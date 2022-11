Polizei: Fünf Tote bei Schüssen in US-Nachtclub Samstagabend: Menschen in der US-Stadt Colorado Springs wollen ausgehen, ausgelassen feiern. Doch dann fallen Schüsse. Die Nacht endet mit Tod und Schrecken. dpa

ARCHIV - Ein Absperrband der Polizei: Berichten zufolge handelt es sich um einen Club für Schwule und Lesben. (Symbolbild). Michael Reynolds/EPA/dpa

Colorado Springs -Bei Schüssen in einem Nachtclub in der US-Stadt Colorado Springs sind 5 Menschen getötet und 18 verletzt worden. Das teilte die Polizei in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz im Bundesstaat Colorado mit.