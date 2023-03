Polizei: Geiselnahme in Karlsruhe beendet - keine Verletzten Mehrere Stunden lang hält ein Geiselnehmer Menschen in einer Apotheke in Karlsruhe fest. Am Abend stürmt die Polizei das Gebäude - mit glücklichem Ausgang. Martin Oversohl , Antonia Hofmann und Sophia Weimer , dpa

Spezialeinsatzkräfte der Polizei stürmen die Apotheke. Christoph Schmidt/dpa

Karlsruhe -Große Sorge in Karlsruhe: Stundenlang hält eine Geiselnahme in einer Apotheke die Stadt in Atem. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot und Spezialkräften im Einsatz, zieht auch noch am Freitagabend immer mehr Einsatzkräfte zusammen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Polizeikreisen erfuhr. Gegen 16.30 Uhr gehen die ersten Notrufe ein. Mehrere Geiseln sind in der Gewalt des Täters. Nach fast fünf Stunden - um 21.10 Uhr stürmen Spezialkräfte die Apotheke und beenden die Geiselnahme.