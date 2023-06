Gewalt in Berliner Freibädern: 20 Jugendliche prügeln sich im Sommerbad Pankow

Die Freibadsaison wurde eingeläutet und auch in diesem Jahr sind die Berliner Bäder wieder Austragungsort von Streitigkeiten. Am Sonntag gab es Tumulte in Pankow.

In Berlin-Pankow ist es am Sonntagnachmittag zu Tumulten zwischen Jugendlichen in einem Freibad gekommen. Wie die Polizei berichtet, gab es nach ersten Erkenntnissen gegen 17 Uhr zunächst verbale Streitigkeiten zwischen zwei Gruppen. Daraufhin eskalierte die Auseinandersetzung zu einem Handgemenge. Ein Sicherheitsmitarbeiter des Freibads alarmierte schließlich die Polizei, da mittlerweile etwa 20 Personen in den Tumult involviert waren.

Auch der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes griff ein, sodass die Schlägerei aufgelöst werden konnte. Die Jugendlichen flüchteten dabei laut den Angaben in alle Himmelsrichtungen. Ein 14-Jähriger und ein 16-Jähriger konnten jedoch festgehalten werden. Dabei kam es zu einer gegenseitigen Körperverletzung zwischen dem 16-Jährigen und einem 24-jährigem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Eine ärztliche Behandlung wurde von allen Beteiligten abgelehnt.

Nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten wurden die Heranwachsenden noch vor Ort entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.