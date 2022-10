Anwohner können aufatmen: Sie müssen am Samstag ihre Wohnungen nun doch nicht verlassen. Das am Mittwoch bei Bauarbeiten gefundene Objekt ist kein Blindgänger.

Polizei gibt Entwarnung: Doch keine Weltkriegsbombe in Adlershof

Gute Nachrichten für Anwohner in Berlin-Adlershof: Bei dem am Mittwoch bei Bauarbeiten gefundenen Metallobjekt im Boden handelt es sich entgegen erster Befürchtungen nicht um eine Weltkriegsbombe.

Mit Unterstützung eines Polizeitauchers habe eine Spezialfirma festgestellt, dass es sich bei dem Gegenstand nicht um einen Blindgänger handelt, teilte die Berliner Polizei am Freitagnachmittag mit. Eine Evakuierung am Samstag sei nun nicht mehr nötig. Um was für ein Objekt es sich stattdessen handelt, teilte die Polizei allerdings nicht mit.

Gute Nachrichten für die Menschen in #Adlershof. Mit Unterstützung unseres Polizeitauchers hat eine Spezialfirma heute festgestellt, dass der Gegenstand im Boden KEINE #Weltkriegsbombe ist.

Der Einsatz morgen entfällt & Sie müssen sich nicht auf eine Evakuierung vorbereiten.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) October 21, 2022

Der Gegenstand war am Mittwoch auf einem ehemaligen Industriegelände am Glienicker Weg tief im Boden entdeckt worden. Da befürchtet wurde, dass es sich um einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg handelt, bereitete die Polizei die Anwohner bereits auf eine mögliche Evakuierung vor. Dieser Einsatz findet nun nicht mehr statt.