Polizei gibt nach Bombendrohung an Schule Entwarnung

Mühlenbecker Land -Nach einer Bombendrohung an einer Gesamtschule in der Gemeinde Mühlenbecker Land (Oberhavel) hat die Polizei Entwarnung gegeben. „Ein bisher Unbekannter drohte mit einer Bombe an der Schule. Wir haben das Gebäude mit Sprengstoffspürhunden abgesucht - die Bedrohung hat sich nicht bestätigt“, schrieb die Polizei bei X, vormals Twitter. Die Polizei ermittelt nun, wer hinter der Bombendrohung steckt, wie ein Sprecher sagte.

ARCHIV - Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Schüler und Mitarbeiter waren während des Polizeieinsatzes am Freitagmorgen nicht im Gebäude. Die Bombendrohung war der Polizei gegen 6.45 Uhr gemeldet worden, vor Unterrichtsbeginn. Ankommende Schülerinnen und Schüler wurden auf einen Sportplatz umgeleitet.