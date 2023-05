Polizei-Großeinsatz: ZDF-Schauspieler offenbar festgenommen

Der Hamburger Schauspieler Joel Williams ist offenbar nach dem Einsatz einer Spezialeinheit der Polizei in seiner Wohnung festgenommen worden. Wie T-Online berichtete, musste die Hamburger Polizei am Dienstagnachmittag zweimal zu einem Großeinsatz ausrücken.

Williams, der durch seine Rolle in der ZDF-Serie „Notruf Hafenkante“ bekannt ist, soll mit einem Schlagstock bewaffnet in seiner Wohnung randaliert haben. Zudem soll er Nachbarn bedroht und für Lärm gesorgt haben. Nach einem ersten Einsatz am frühen Nachmittag, bei dem ihn eine Verwarnung ausgesprochen wurde, nahmen die Polizisten den 29-Jährigen beim zweiten Einsatz in Gewahrsam.

Laut einem T-Online-Reporter vor Ort war Williams verletzt und wurde daher in Handschellen in einen Rettungswagen gebracht.