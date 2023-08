Nigeria: Polizei stürmt „Schwulenhochzeit“ – 200 Männer festgenommen

Die Polizei in Nigeria hat nach eigenen Angaben 200 Männer wegen deren mutmaßlicher Homosexualität festgenommen. Der Polizeisprecher des südlichen Bundesstaats Delta, Bright Edafe, sagte dazu am Dienstag, die Männer hätten in einem Hotel nahe der Küstenstadt Warri eine „Schwulenhochzeit“ abgehalten. Die Beamten hätten das Hotel gestürmt und auch die beiden als Braut und Bräutigam gekleideten Männer festgenommen. Die Mehrheit der Männer habe „Frauenkleider“ getragen, sagte Edafe.

Nach Abschluss weiterer Ermittlungen sollen die Verhafteten formell angeklagt werden, wie der Polizeisprecher sagte. Afrikas meistbevölkerter Staat mit rund 220 Millionen Einwohnern hatte 2014 ein Gesetz erlassen, das gleichgeschlechtliche Vereinigung oder Ehe verbietet. Menschen, die das Gesetz verletzen, droht in dem westafrikanischen Land eine Haftstrafe von bis zu 14 Jahren.

Homosexualität ist in vielen Staaten Afrikas strafbar

Homosexualität ist in vielen Staaten des Kontinents strafbar. Uganda verschärfte im Mai seine Anti-Homosexuellen-Gesetze. Sexuelle Handlungen von Mitgliedern der LGBT-Gemeinschaft können nun mit der Todesstrafe geahndet werden. LGBT ist die englische Abkürzung für lesbisch, schwul, bisexuell und Transgender.

Im Nachbarland Kenia soll demnächst im Parlament über ein Gesetz nach ugandischem Vorbild debattiert werden. In Ghana berät das Parlament derzeit über ein Gesetz, nach dem Schwulen und Lesben mehrjährige Haft drohen könnte, wenn sie sich selbst als homosexuell bezeichnen. Auch in Namibia beschloss das Parlament im Juli ein Gesetz, das die Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Ehen ausschließt, die im Ausland geschlossen wurden. Im Land selbst ist Homosexualität verboten.