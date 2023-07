Polizei jagt mutmaßliche Löwin: Suchaktion im Berliner Süden geht wohl bis in die Nacht

Die Polizei Brandenburg und Berlin sucht am Donnerstag ein gefährliches Raubtier am südlichen Berliner Stadtrand. Die Suche läuft mit einem Großaufgebot. Zeitweise war auch ein Hubschrauber im Einsatz. In der Nacht war das Tier erstmals in Kleinmachnow gesehen worden. Am Nachmittag twitterte die Polizei, dass das Raubtier sich in Zehlendorf befinden könnte.

Sämtliche Straße wurden abgesperrt, das SEK rückte an. Doch das half am Ende nichts. Polizeisprecherin Beate Ostertag sagte am frühen Abend der Berliner Zeitung: „Eine Suche in Zehlendorf verlief ohne Erfolg. Wir beenden den Einsatz dort. Die Suche im Gebiet geht aber weiter“.

Mutmaßliche Löwin in Zehlendorf: Polizei bereitet Nacht-Einsatz vor

Nach Angaben der Sprecherin wird der Großeinsatz in der Nacht fortgeführt. Dafür laufen jetzt die Vorbereitungen, auch die Veterinäre bleiben im Dienst. Denn gefunden ist das Raubtier noch auch am Donnerstagabend nicht: Die Polizei in Berlin sucht Zeugen, die das Wildtier in Waldgebieten gesehen haben könnten. Wer einen Hinweis hat, soll entweder zu einer Polizeidienststelle gehen oder die 110 wählen.

Wir bitten um Ihre #Unterstützung;



Wenn Sie wissen, wo das Wildtier gehalten oder sich vor dem aktuellen "Ausflug" in die Brandenburger und Berliner Natur befand, dann melden Sie sich bitte auf der nächsten Polizeidienststelle oder wählen den #Notruf 110.



^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 20, 2023

Löwin in Berlin-Zehlendorf: Tier höchstwahrscheinlich eine Löwin

Wie ein Sprecher der Brandenburger Polizei gegenüber der Berliner Zeitung bestätigte, handelt es sich bei der in der Nacht entlaufenen Raubkatze „höchstwahrscheinlich“ um eine Löwin. Das hätten die Auswertungen zweier Videoaufnahmen ergeben. Die geschilderte Situation werde als glaubwürdig angesehen, so die Polizei weiter. Am Nachmittag sprach die Brandenburger Polizei von mehreren Sichtungen.



Der Bürgermeister von Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark), Michael Grubert (SPD), sagte in einer Pressekonferenz am frühen Nachmittag, die Polizei habe das Tier zudem selbst im Ort beobachtet und gehe daher von einer „gesicherten Sichtung“ aus.

Tierexperten und Polizeibeamten stehen in einem Waldgebiet in Zehlendorf. Annette Riedl/dpa

Löwin bei Berlin? Gefahrenwarnung gilt bis zum Tempelhofer Feld

Die Warnung vor dem Raubtier wurde am Vormittag auch auf den Süden Berlins ausgeweitet. Die offizielle Gefahreninformation des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe erstreckt sich bis nach Zehlendorf, Steglitz, und Marienfelde, hinein in den Bezirk Neukölln und bis ans Tempelhofer Feld.

Etliche Polizistinnen und Polizisten seien aktuell gemeinsam mit Veterinären und Jägern im Einsatz, um das Tier zu finden. Das wurde am Morgen zunächst im Bereich Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf vermutet. Dabei durchkämmte die Polizei systematisch die angrenzenden Bereiche, „wo wir entsprechende Vermutungen haben“, so der Sprecher. Nach Informationen der Bild-Zeitung sind auch Panzerfahrzeuge vom Typ „Survivor“ in Stahnsdorf unterwegs, um das Raubtier einzufangen.

Die Polizei setzt zur Suche auch Drohnen und Wärmebildkameras ein, denn der Schutz der Einsatzkräfte habe oberste Priorität, so der Sprecher. Die Polizisten gingen deshalb auch nicht – wie es bei der Suche nach Menschen oft zu sehen ist – in Reihe durch den Wald, sagte der Sprecher. Bei der Suche sollen zunächst keine Fallen eingesetzt werden, sagte Kleinmachnows Bürgermeister Grubert am Nachmittag. „Fallen aufstellen ist eine Maßnahme, die in den nächsten ein, zwei Tagen nicht zielführend sein wird.“



In der Nacht waren bereits 30 Streifenwagen im Einsatz, es wurde ebenfalls mit Hubschraubern nach der mutmaßlichen Löwin gesucht.

Bildstrecke

Ein Polizeiwagen sperrt eine Straße in Kleinmachnow. Morris Pudwell Ein Polizeihubschrauber suchte nachts die Gegend um Kleinmachnow und Zehlendorf ab. Morris Pudwell Ein Mann mit einem Gewehr bei der Suchaktion nach einer freilaufenden gefährlichen Raubkatze Sven Käuler/dpa Polizeifahrzeuge sind bei einer Suchaktion nach der freilaufenden gefährlichen Raubkatze im Einsatz. Sven Käuler/dpa Polizisten koordinieren in einem Wohngebiet in Teltow die Suche nach dem Raubtier. Fabian Sommer/dpa Polizeiwagen stehen in einem Wohngebiet in Teltow. Fabian Sommer/dpa Im Süden von Berlin wurde ein Raubtier gesichtet, höchstwahrscheinlich eine Löwin. Die Polizei sucht nach dem Tier. Fabian Sommer/dpa 1 / 7

Viele Fragen sind noch offen. Woher genau die Raubkatze stammt, weiß die Polizei nicht. Es habe sich bislang kein Eigentümer gemeldet, hieß es. Es seien Zoos, Tierparks, Zirkusse und Tierschutzeinrichtungen überprüft worden. „Es wird keine Löwin vermisst.“ Es könne jedoch ausgeschlossen werden, dass es sich um ein wild lebendes Tier handelt.

Zirkus vermutet: Raubtier könnte ein Kaukasischer Bärenhund sein

Ein lokaler Zirkus hat derweil Zweifel daran geäußert, ob das gesichtete Tier tatsächlich eine Löwin ist. Roman Rogall vom Circus Rogall sagte gegenüber der Märkischen Allgemeinen Zeitung: „Wir hatten im letzten Jahr einen ähnlichen Fall. Am Ende stellte sich heraus, dass es sich gar nicht um einen Löwen handelte, sondern um einen Kaukasischen Bärenhund.“ Der Kaukasische Bärenhund sei ähnlich groß wie eine Löwin. „Es ist ein Schutztier und nicht verboten“, so Rogall weiter.



Laut Rogall gibt es in Deutschland überhaupt keine Löwen mehr in Zirkussen, aber Tiger. Anfang des Jahres sorgte ein ausgeliehenes Tigerbaby auf einer Clan-Hochzeit in Neukölln für Ärger.

Kleinmachnow: Video soll Löwin beim Fressen eines Wildschweins zeigen

Nach eigenen Angaben hat die Polizei Brandenburg gegen Mitternacht von dem Wildtier durch Zeugen erfahren. Diese hätten im Richard-Strauss-Weg in Kleinmachnow Videos aufgenommen, wie die Raubkatze ein Wildschwein gejagt und erlegt habe. Die Polizei konnte jedoch bis zum Nachmittag kein totes oder verletztes Wildschwein entdecken. „Es gab eine Spurenlage, aber ein Wildschwein haben wir nicht gefunden“, sagte ein Sprecher der brandenburgischen Polizeidirektion West.



Sollte die mutmaßliche Löwin entdeckt werden, hofft die Polizei, sie mithilfe der Veterinär-Ärzte zu betäuben und unverletzt zu einer Auffangstelle bringen zu können. Sollte das nicht möglich sein, sei die Polizei auch auf andere Maßnahmen vorbereitet.

Gefahrenwarnung rund um Kleinmachnow: Häuser nicht verlassen

Für Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf wurde bereits in der Nacht wegen des entlaufenen Raubtiers eine Gefahrenmeldung, unter anderem per Warnapp, herausgegeben. Auch mit Lautsprecherdurchsagen warnte die Polizei vor der mutmaßlichen Löwin. Bürgerinnen und Bürger sollen möglichst nicht das Haus für lange verlassen und ihre Haustiere in Sicherheit bringen. Insbesondere vom Betreten des Düppeler Forstes rät die Polizei ab. „Wir sind mit massiven Kräften vor Ort zum Schutz der Bevölkerung“, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion West.

#Update

Das entlaufende Wildtier wurde noch NICHT gefunden!



Wir bitten Sie weiterhin das Haus nicht zu verlassen. Wenn Sie das Tier sichten, bitte melden Sie es über den Notruf 110! — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) July 20, 2023

Die Kitas seien geöffnet, die Kinder dürften aber nicht raus in den Garten, sagte eine Sprecherin der Gemeinde Kleinmachnow am Morgen. Auch das Rathaus bleibe offen. Den Händlern am Markt sei empfohlen worden, keine Stände aufzubauen. „Es sind kaum Leute da“, sagte die Sprecherin. „Das gibt es nicht alle Tage“, kommentierte die Sprecherin die Warnmeldung weiter. Auch der Bürgermeister von Kleinmachnow rief die Menschen vor Ort zur Vorsicht auf. Die Bürgerinnen und Bürger sollten laut Grubert ihre Aktivitäten außerhalb des Hauses zurückfahren.



Froh zeigte er sich, dass derzeit in Berlin und Brandenburg Schulferien sind. „Dadurch hatten wir das Problem von Kindern auf dem Weg zur Schule ab 7 Uhr nicht“, so Michael Grubert am Donnerstag bei der Pressekonferenz.

Bei Sichtung der Raubkatze: Das sollten Anwohner tun

Der Polizeisprecher wies jedoch darauf hin, dass das normale Leben nicht eingestellt werden müsse. Wer das Tier sichte, solle zunächst Schutz in Haus oder Auto suchen, sich bei der Polizei über die Notrufnummer 110 melden und anschließend seiner Wege gehen.



„Es ist nicht unser neues System der Wildschweinbejagung Löwen einzusetzen“, scherzte der Bürgermeister in der Pressekonferenz. Die 20.000-Einwohnerstadt Kleinmachnow hat schon länger ein Problem mit einer wachsenden Wildschweinbevölkerung. (mit dpa)

Kleinmachnows Bürgermeister Michael Grubert informiert Journalisten über die Suche. Paul Zinken/dpa

