Polizei kontrolliert mehrere Bars in Moabit

Berlin -Rund 30 Polizisten haben mehrere Bars und Lokale in Mitte kontrolliert. Zusammen mit Mitarbeitern vom Zoll und Finanzamt nahmen sie am Dienstagabend sechs Geschäfte im Ortsteil Moabit unter die Lupe, teilte die Berliner Polizei am Mittwoch mit. Laut „B.Z.“ habe es sich um Shisha-Bars gehandelt. In einem parkenden Auto an der Turmstraße fanden Beamte den Angaben nach unverzollten Wasserpfeifentabak.