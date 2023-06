Polizei löst illegalen Rave in Schlangenbader Tunnel auf

Hunderte Menschen haben in Berlin eine illegale Party im gesperrten Schlangenbader Tunnel im Stadtteil Wilmersdorf gefeiert. Die Polizei habe den Rave in der...

Berlin -Hunderte Menschen haben in Berlin eine illegale Party im gesperrten Schlangenbader Tunnel im Stadtteil Wilmersdorf gefeiert. Die Polizei habe den Rave in der Nacht zum Samstag aufgelöst, teilte ein Sprecher der Berliner Polizei am frühen Samstagmorgen mit. Bis zu 500 Menschen sollen den Angaben zufolge dort zu elektronischer Musik getanzt haben. Ob es Festnahmen gab, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Der unter einem Wohnkomplex durchführende Tunnel ist seit April für den Verkehr gesperrt.