Polizei: Mann bedroht Passanten in Mitte mit Plastikwaffe Ein Mann soll mehrere Menschen in Berlin-Mitte mit einer täuschend echten Spielzeugpistole bedroht haben. Nach Angaben von Zeugen habe der 37-Jährige die Waf... dpa

Berlin -Ein Mann soll mehrere Menschen in Berlin-Mitte mit einer täuschend echten Spielzeugpistole bedroht haben. Nach Angaben von Zeugen habe der 37-Jährige die Waffe am Freitagmittag auf mehrere Passanten gerichtet, teilte die Polizei mit. Demnach überwältigten und fesselten Einsatzkräfte den 37-Jährigen in der Seydelstraße - fanden aber nur eine Plastikattrappe in einer seiner Hosentaschen.