Polizei: Mann fährt Mitarbeiter des Ordnungsamts an Ein Mann hat nach Polizeiangaben einen Angestellten des Ordnungsamtes in Berlin-Marzahn mit seinem Auto angefahren. Der 41-Jährige soll am Montagnachmittag v... dpa

Berlin -Ein Mann hat nach Polizeiangaben einen Angestellten des Ordnungsamtes in Berlin-Marzahn mit seinem Auto angefahren. Der 41-Jährige soll am Montagnachmittag versucht haben, sich einer Kontrolle im Kreisverkehr auf der Märkischen Allee zu entziehen, teilte die Polizei mit. Dort hatte der Mann demnach ordnungswidrig gehalten. Nach den Angaben vom Dienstag ignorierte der 41-Jährige den vor der Motorhaube stehenden Mitarbeiter des Ordnungsamts, fuhr unversehens los und hielt erst an, als ihm ein Transporter die Weiterfahrt versperrte.