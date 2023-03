Polizei: Mann nicht mehr in akuter Lebensgefahr Der Mann, der in einem Einkaufszentrum in Berlin-Spandau mit einem Messer verletzt wurde, befindet sich laut Polizei nicht mehr in akuter Lebensgefahr. Der Z... dpa

Ein Polizeiwagen steht vor dem Einkaufszentrum «Staaken Center». Paul Zinken/dpa/Archivbild

Berlin -Der Mann, der in einem Einkaufszentrum in Berlin-Spandau mit einem Messer verletzt wurde, befindet sich laut Polizei nicht mehr in akuter Lebensgefahr. Der Zustand des 28-Jährigen sei allerdings weiterhin kritisch, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.