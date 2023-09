Polizei: Mehrere Tote bei Schussabgabe in Rotterdam

Rotterdam -Bei einer Schussabgabe in der niederländischen Hafenstadt Rotterdam sind nach Polizeiangaben mehrere Menschen getötet worden. Das teilte eine Sprecherin der Polizei im Radio mit. Eine genaue Zahl nannte sie nicht.

Zunächst war mitgeteilt worden, dass bei den Schüssen in der Uniklinik und einer Wohnung in Rotterdam insgesamt drei Menschen verletzt wurden. Die Polizei hatte einen Tatverdächtigen festgenommen. Er soll auch Feuer in der Klinik gelegt haben. Der Brand ist den Angaben zufolge unter Kontrolle.

Die Behörden will noch am Abend (18:45 Uhr) die Medien auf einer Pressekonferenz informieren.