In Berlin- Friedrichshain hat sich in der Nacht von Montag auf Dienstag an der Kreuzung Kynaststraße, Ecke Alt-Stralau ein Unfall ereignet. Mindestens zwei Menschen wurden nach ersten Angaben der Rettungskräfte verletzt.

Unter den Verletzten soll sich nach ersten Informationen der Motorradfahrer befinden. Ob der zweite Verletzte sein Mitfahrer oder ein anderer Verkehrsteilnehmer war, ist bisher noch unklar. Die Polizei Berlin wird im Laufe des Tages weitere Details zu dem Unfall bekanntgeben.